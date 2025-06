Allenatore Atalanta | quasi fatta per Ivan Juric forse già oggi la fumata bianca Ma resta sullo sfondo l’ipotesi Motta

L’Atalanta si appresta a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Ivan Juric, prontissimo a guidare la squadra nella prossima stagione. La fumata bianca sembra imminente, con un accordo di massima già in tasca per un contratto biennale. Tuttavia, resta viva l’ipotesi Motta, che potrebbe comunque sorprendere. Oggi, tra riunioni e decisioni, si delineano i futuri volti della Dea, lasciando il pubblico in attesa di un annuncio ufficiale che promette emozioni e novità.

Bergamo, 6 giugno 2025 – L’Atalanta già oggi potrebbe ufficializzare il nuovo allenatore, quasi certamente Ivan Juric, con cui ci sarebbe già un accordo di massima per un biennale. Ma resta ancora sul tavolo l’opzione alternativa di Thiago Motta. In giornata si riuniranno il presidente Antonio Percassi, l’amministratore delegato Luca Percassi, il direttore sportivo Tony D’Amico e insieme al co owner Stephen Pagliuca (in collegamento) per chiudere il cerchio per la panchina nerazzurra. Si andrà avanti nel segno della continuità del solco tattico tracciato negli ultimi nove anni da Gasperini, per questo Juric nelle ultime ore è diventato il principale candidato a succedergli, avendo lavorato per 12 stagioni consecutive agli ordini di Gasp prima come suo giocatore e poi come suo vice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Allenatore Atalanta: quasi fatta per Ivan Juric, forse già oggi la fumata bianca. Ma resta sullo sfondo l’ipotesi Motta

In questa notizia si parla di: Allenatore Atalanta Quasi Ivan

Ranieri Marelli, animi accesi nel post partita di Atalanta Roma! L’allenatore sbotta dopo il rigore revocato: «Il contatto non c’è? Ma come fa a dire di no!» – VIDEO - Partita infuocata tra Atalanta e Roma, con gli animi che si scaldano nel post-gara. L’allenatore giallorosso Claudio Ranieri esprime la sua frustrazione per il rigore revocato, sostenendo che il contatto ci fosse.

Motta, l'Atalanta ci pensa come erede di Gasperini. Ma potrebbe preferirgli Juric... - Dopo le valutazioni del club la lista dei sostituti del Gasp è stata scremata: restano in lizza l'ex Juve e l'ex Toro, favorito nonostante la stagione più fallimentare del rivale ... tuttosport.com scrive

L'Atalanta ha scelto: sarà Juric il successore di Gasperini. Oggi vertice decisivo - Il tecnico croato si appresta a prendere il posto del suo "maestro" sulla panchina della Dea: eredità importante dopo le sfortunate parentesi con Roma e Southampton ... Segnala corrieredellosport.it

L’Atalanta ha virato con decisione su Juric. La scelta sarà resa nota venerdì 6 giugno - TOTO ALLENATORE . Dopo un lungo casting, l’Atalanta pare ormai arrivata a una decisione e venerdì 6 giugno renderà nota la sua scelta: il candidato più autorevole è Ivan Juric, la candidatura di ... Da ecodibergamo.it

Nuovo allenatore Atalanta, sorpresone Ivan Juric