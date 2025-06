Allegri riporterà il Milan in alto I dissidi con Ibra? Acqua passata

Allegri alza nuovamente la voce per riportare il Milan ai vertici, superando i dissidi con Ibra. Dopo il passato, ora l’obiettivo è ricostruire, forte della sua esperienza e del suo spirito vincente. Con la vittoria dello scudetto nel 2010-11 alle spalle, il tecnico si presenta come la scelta giusta per rilanciare i rossoneri: in Italia, spesso, chi concede meno gol ha più chance di vincere.

L’ex portiere vinse lo scudetto col tecnico nel 2010-11: "È il tecnico giusto per ripartire: ha esperienza conosce l’ambiente rossonero ed è un vincente. Difensivista? In Italia vince chi prende meno gol". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Allegri riporterà il Milan in alto. I dissidi con Ibra? Acqua passata..."

