All' asta a Parigi la prima borsa Birkin che fu creata per l' attrice Jane Birkin

La "it bag" per eccellenza sarà venduta da Sotheby's in luglio. Intanto, fino al 12 giugno, sarà esposta a New York. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - All'asta a Parigi la prima borsa Birkin che fu creata per l'attrice Jane Birkin

All'asta la prima Birkin di Hermès disegnata per l'attrice Jane Birkin nel 1984 - L'arte, il glamour e l'esclusività si incontrano a Parigi il 10 luglio, quando all'asta Sotheby's sarà battuta la prima Birkin mai realizzata, creata per l'iconica attrice Jane Birkin nel 1984.

