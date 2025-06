Allarme per una frana a Pasturo | vigili del fuoco sul posto

Una potente frana a Pasturo, in Valsassina, ha scatenato l’allarme il 6 giugno alle 20.15, coinvolgendo la comunità locale e le autorità. Vigili del fuoco e soccorritori sono subito intervenuti dallo Zucco dell'Angelone per valutare i danni e mettere in sicurezza la zona. La situazione è sotto controllo, ma resta alta la preoccupazione di eventuali sviluppi. La priorità ora è garantire la sicurezza di tutti e monitorare attentamente la situazione.

Frana a Pasturo, in Valsassina. Un grosso smottamento si è verificato alle 20.15 di venerdì 6 giugno dallo Zucco dell'Angelone. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco attivati dal comando di Lecco. La squadra di intervento sta verificando se ci siano o meno.

