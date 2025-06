Allarme per un bambino arrampicato sulla statua di Garibaldi | ma è un’installazione di Maurizio Cattelan

Un’immagine che ha suscitato scalpore a Bergamo: un bambino in maglietta rossa e pantaloni beige seduto sulle spalle di Garibaldi. Ma niente panico, si tratta di un’installazione di Maurizio Cattelan, artista noto per le sue provocazioni. La scena ha fatto sobbalzare i cittadini, confusi tra realtà e arte, dimostrando ancora una volta come le opere di Cattelan siano capaci di dividere e sorprendere. La sua creatività continua a sfidare i limiti della percezione.

Bergamo – Fa sempre discutere Maurizio Cattelan. A Bergamo un'installazione dell'artista padovano (64 anni), un bambino, con maglietta rossa e pantaloni beige, seduto a cavalcioni sulle spalle della statua di Giuseppe Garibaldi, al centro della Rotonda dei Mille, nel cuore della città, ha suscitato l'allarme di diversi cittadini, convinti di trovarsi di fronte ad un ragazzino in carne e ossa che non si sa come si era arrampicato sulla statua. Allarme. Diverse persone, dopo aver alzato il naso all'insù e aver notato il bambino, hanno afferrato il cellulare e chiamato il comando della polizia locale.

