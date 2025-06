Allarme Bundesbank con i dazi Usa la Germania rischia altri due anni di recessione

L’allarme della Bundesbank mette in guardia: l'intensificarsi della guerra commerciale tra Stati Uniti e Germania potrebbe spingere l’economia tedesca verso altri due anni di recessione. Se i dazi del presidente Trump fossero applicati al 20%, il Pil tedesco potrebbe contrarsi dello 0,5% già quest’anno e innescare una crisi prolungata. La stabilità economica europea è a rischio: quali saranno le prossime mosse?

La Germania potrebbe affrontare altri due anni di recessione se la guerra commerciale con gli Stati Uniti dovesse intensificarsi bruscamente. A lanciare l’allarme è la Bundesbank, la banca centrale tedesca, secondo la quale se i dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovessero essere applicati integralmente (quindi al 20%, ndr ) a partire da luglio e l’Ue dovesse reagire, il Pil tedesco diminuirebbe “dello 0,5% quest’anno e dello 0,2% nel 2026?. Le tensioni commerciali con Washington stanno già provocando contraccolpi. Lo scorso aprile l’export tedesco verso gli Usa è diminuito del 16% rispetto a marzo, passando da 15,6 a 13,1 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Allarme Bundesbank, con i dazi Usa la Germania rischia altri due anni di recessione

