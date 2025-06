Alla Società del Gotto si parla della cripta di San Pietro e delle antiche origini dell' abbazia

Preparati a scoprire i segreti nascosti sotto la maestosa Abbazia di San Pietro! Nel prossimo incontro delle Conversazioni in città, Barbara Venanti ci guiderà tra le antiche origini e i misteri della cripta, un patrimonio di storia e spiritualità. Appuntamento sabato 7 giugno alle 17.30, nella sede della Società del Gotto in via Enrico dal Pozzo 47. Non perdere questa occasione di immergerti nel passato e svelare i segreti che si celano sotto i nostri piedi.

