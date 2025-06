Alla Sala dei Giganti a Padova il concerto in ricordo di Elisabetta Caon

Alla Sala dei Giganti di Padova si rinnova l’emozione con un concerto speciale in memoria di Elisabetta Caon, giovane ricercatrice scomparsa prematuramente. A un anno dalla prima commemorazione, domenica 8 giugno alle 17.30, i suoni uniranno cuori e speranze, con la partecipazione di sessanta talentuosi artisti. Un evento per celebrare la vita e il sorriso di Elisabetta, lasciando un messaggio di amore e speranza per il futuro.

A un anno dal primo concerto in memoria di Elisabetta Caon, giovane ricercatrice dell'Università di Padova mancata improvvisamente il 24 luglio 2023 all'età di 29 anni, domenica 8 giugno, alle ore 17.30, in Sala dei Giganti a Padova si terrà un nuovo concerto che vedrà esibirsi i sessanta.

