alla ricerca della bellezza. Vulcanico, poliedrico, instancabile, Francesco Zavattari incarna l’essenza di un artista capace di navigare con maestria tra tradizione e innovazione in un mondo in continuo cambiamento. La sua creatività rimane un ponte tra passato e presente, un faro che guida l’evoluzione artistica lucchese e oltre. Oggi, come allora, il suo spirito vive nella costante ricerca di nuove forme di espressione, dimostrando che la vera arte trascende il tempo.

Vulcanico, poliedrico, instancabile. Francesco Zavattari è un artista che vive immerso nella contemporaneità di un mondo rapido, fugace, complesso. Ma lui, lucchese, è sempre riuscito a rimanere agganciato alla realtà attraverso la sua creatività. Oggi, come vent'anni fa. Quando per la prima volta, ebbi la fortuna di intervistarlo sulle pagine de La Nazione di Lucca. E non a caso: aveva appena concluso gli studi d'arte e già esponeva in giro per la Toscana. Mi ha chiesto di dargli del 'tu' ed eccezionalmente rispondo alla sua richiesta, contravvenendo alla regola giornalistica che impone nelle interviste l'uso del 'lei'.

