Alla Cava una nuova sezione della scuola dell’infanzia l' assessora Casara | Una risposta alle esigenze delle famiglie

alla cava una nuova sezione della scuola dell'infanzia, l'assessora Casara annuncia con entusiasmo: un passo importante per rispondere alle esigenze delle famiglie. "L'Arca di Noè", coordinata dal Polo Maria Bambina di Villanova e situata in via Badia Tedalda 21, si arricchisce di un nuovo spazio dedicato ai piccoli, rafforzando il nostro impegno per un'educazione inclusiva e di qualità nel quartiere Cava. Questa novità rappresenta un gesto concreto di attenzione e cura per il futuro delle giovani generazioni.

'L'arca di Noè' è la nuova sezione della scuola dell'Infanzia coordinata dal Polo Maria Bambina di Villanova che si trova nel quartiere Cava in via Badia Tedalda, 21. Il servizio educativo messo a disposizione delle famiglie e del territorio insieme alla Associazione CoMete, si arricchisce da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Alla Cava una nuova sezione della scuola dell’infanzia, l'assessora Casara: "Una risposta alle esigenze delle famiglie"

