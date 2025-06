Alien | Romulus Fede Álvarez conferma il sequel | ecco quando inizieranno le riprese

Il franchise di Alien si prepara a tornare con un nuovo capitolo dirompente! Dopo il successo di Alien: Romulus, il regista Fede Álvarez ha confermato ufficialmente il sequel, svelando quando inizieranno le riprese. Fans e appassionati possono già contare su un'ulteriore avventura nello spazio, promettendo suspense e colpi di scena ancora più intensi. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa attesa produzione!

Il regista del midquel del franchise creato da Ridley Scott alla fine degli anni '70 ha confermato il seguito del settimo capitolo. A nemmeno un anno di distanza dalla distribuzione nelle sale di Alien: Romulus, il regista del film Fede Álvarez è intervenuto al podcast Marea Nocturna per parlare del sequel. Álvarez ha confermato la produzione del seguito, annunciando anche il periodo in cui tornerà sul set per lavorare alle riprese dell'ottavo film del franchise di Ridley Scott. Il seguito di Alien: Romulus è dietro l'angolo Le riprese del sequel inizieranno nel mese di ottobre, e le parole del regista sono coerenti con ciò che disse Steve Asbell, boss dei 20th Century Studios lo scorso autunno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Alien: Romulus, Fede Álvarez conferma il sequel: ecco quando inizieranno le riprese

In questa notizia si parla di: Alien Romulus Álvarez Sequel

alien: romulus (2024) dir. fede alvarez

