Alien | Pianeta Terra | Il trailer italiano dalla serie di Noah Hawley

Preparati a immergerti in un nuovo capitolo dell’universo di Alien con "Alien: Pianeta Terra", la serie tv creata da Noah Hawley in arrivo su Disney+. Ambientata nel 2120, due anni prima del celebre film di Ridley Scott, questa serie svela i misteri e gli orrori legati allo schianto di un’astronave sulla Terra. Un’avventura che promette suspense e suspense senza precedenti: il viaggio sta per iniziare.

L’universo narrativo legato al mito di Alien si espande con Alien: Pianeta Terra, la serie tv creata da Noah Hawley in arrivo su Disney+. Ambientata nell’anno cinematografico 2120, ovvero due anni prima degli eventi narrati nel primo iconico film diretto da Ridley Scott nel 1979, la serie di Noah Hawley porta su Disney+ i terrificanti avvenimenti legati allo schianto di un’astronave sulla Terra contenente alcune delle specie aliene più pericolose dello spazio, tra cui il celeberrimo Xenomorfo. La messa in onda su Disney+ è prevista per il 13 agosto 2025 con i primi due degli otto episodi disponibili, seguiti da uno a settimana ogni mercoledì. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Alien: Pianeta Terra | Il trailer italiano dalla serie di Noah Hawley

In questa notizia si parla di: Alien Terra Serie Noah

Alien: Pianeta Terra debutterà su Disney il 12 agosto 2025 con crash USCSS Maginot e cast stellare - "Alien: Pianeta Terra" debutterà su Disney il 12 agosto 2025, portando con sé il crash dell'USCSS Maginot e un cast stellare.

Alien - Pianeta Terra, il trailer ufficiale della serie [HD] - Regia di Noah Hawley, Dana Gonzales. Una serie con Timothy Olyphant, Essie Davis, Alex Lawther, Sydney Chandler, Samuel Blenkin. Dal 13 agosto su Disney+. Riporta mymovies.it

Alien: Pianeta Terra, il trailer mostra la minaccia che incombe sui protagonisti della serie - Arriverà il 13 agosto sugli schermi di Disney+ la nuova serie Alien: Pianeta Terra, il progetto creato da Noah Hawley e basato sulla saga sci-fi di Ridley Scott, e il trailer regala qualche anticipazi ... Come scrive msn.com

Alien: Pianeta Terra | Il full trailer della serie - Da pochi minuti è online il primo attesissimo full trailer di Alien: Pianeta Terra, la serie di Noah Hawley che ha quale protagonista il terribile e famelico ... Secondo universalmovies.it

Alien: Earth | Official Trailer | FX