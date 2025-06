Alice Bellagamba sui social i dettagli della gravidanza | Ho preso 17 kg per fortuna ho seguito il mio istinto

cuore dei suoi fan, desiderosi di conoscere ogni dettaglio di questa nuova avventura. Alice ha dimostrato ancora una volta quanto possa essere autentica e coraggiosa nel condividere momenti così intimi, ispirando molte future mamme a seguire il proprio istinto e vivere con sincerità le emozioni più profonde. La sua testimonianza è un inno alla forza e all’amore che accompagnano il miracolo della vita.

L’arrivo di una nuova vita è sempre un momento magico e pieno d’amore. Lo sa bene Alice Bellagamba, che da una settimana stringe tra le braccia il piccolo Brando. La ballerina ha condiviso sui social la gioia di diventare mamma, raccontando anche alcuni dettagli della gravidanza: in particolare, ha rivelato di aver preso 17 kg durante i nove mesi, ma di averne già persi 10 in soli 7 giorni dopo il parto. Una confessione che ha acceso il dibattito online tra chi l’ha apprezzata per la trasparenza e chi invece ha sollevato delle critiche. Alice però non si è fatta intimidire e ha risposto con sincerità a chi l’ha messa sotto accusa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alice Bellagamba, sui social i dettagli della gravidanza: “Ho preso 17 kg, per fortuna ho seguito il mio istinto”

