alfa domina la nuova classifica fimi

Alfa si conferma il protagonista indiscusso della scena musicale italiana, dominando la classifica FIMI con il suo talento travolgente. Tra successi di streaming e vendite record, il cantautore genovese conquista il primo posto sia tra i singoli che tra gli album, dimostrando ancora una volta di essere il volto più amato del momento. Il riscontro positivo di Luk3, in forte ascesa, testimonia un panorama artistico ricco di promesse e sorprese.

Alfa si prende completamente la scena nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 30 maggio al 5 giugno 2025. Il cantante genovese conquista infatti il primo posto sia tra i singoli, con A me mi piace (in collaborazione con Manu Chao ), sia tra gli album, con Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe). Riscontro positivo anche per Luk3, proveniente da Amici, che debutta al settimo posto con Diciotto. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Alfa & Manu Chao – A me mi piace. W Sound, Beèle & Ovy on the Drums – La plena. Sfera Ebbasta & Shiva – Neon. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it