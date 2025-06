Alfa conquista la classifica Fimi-Gfk con il deluxe di Non so chi ha creato il mondo

Alfa conquista la vetta della classifica FIMI-Gfk con il suo album deluxe di "Non so chi ha creato il mondo", un successo che conferma il suo talento e il legame speciale con il pubblico. Dopo il disco di platino, il nuovo capitolo si distingue tra CD, vinili e musicassette, aggiungendo cinque brani inediti tra cui il singolo "A me mi piace" feat. Manu Chao. Un’opera che unisce generazioni e stili, raccontando un universo musicale unico.

Vola subito in vetta alla classifica Fimi-Gfk degli album più venduti della settimana la versione deluxe di Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato di Alfa, già disco di platino: nuovo capitolo del racconto iniziato con l'album originale, è in testa anche fra cd, vinili e musicassette. Cinque i brani inediti, tra i quali il singolo A me mi piace feat. Manu Chao, un dialogo musicale tra due artisti di generazioni e percorsi diversi, che unisce l'inconfondibile stile di Manu Chao con la scrittura fresca e personale di Alfa. Ispirata al ritmo e allo spirito di Me Gustas Tu - brano che ha segnato un'epoca - la canzone guida la top ten dei singoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alfa conquista la classifica Fimi-Gfk con il deluxe di "Non so chi ha creato il mondo"

