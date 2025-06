Alex Mingozzi nominato Cavaliere per la diffusione del beach tennis in Brasile

Alex Mingozzi, 43 anni, è stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana per la sua straordinaria promozione del beach tennis in Brasile. Ricordando i tempi in cui, bambino, palleggiava con suo padre e suo fratello sulla spiaggia di Porto Corsini, non avrebbe mai immaginato un simile riconoscimento. Un onore che consacra la sua passione e dedizione, dedicando il premio a papà e mamma, radici profonde di un successo internazionale.

"Sicuramente, mentre da bambino palleggiavo con mio padre e mio fratello sulla spiaggia di Porto Corsini, con una racchetta di compensato, un destino così non lo potevo nemmeno sognare". Il 43enne Alex Mingozzi ha ricevuto il titolo di "Cavaliere della Repubblica Italiana" firmato dal presidente Mattarella e conferito su proposta del Ministero degli Affari Esteri, dedicando un immediato pensiero a papà e mamma che vivono nella lontana Ravenna e al fratello Gionata, portato via nel 2008 da un feroce destino. Il titolo è stato assegnato per il ruolo che Mingozzi ha avuto in Brasile nella diffusione del beach tennis, "inventato" dai ravennati sul finire degli Anni Ottanta e divenuto da tempo uno sport codificato che ha avuto, proprio in Brasile, una diffusione impensabile nel numero di praticanti (2 milioni), nell’allestimento di grandi eventi e nell’impatto sociale e culturale che tale pratica ha avuto sulla popolazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Alex Mingozzi nominato Cavaliere per la diffusione del beach tennis in Brasile

In questa notizia si parla di: Mingozzi Alex Cavaliere Brasile

Alex Mingozzi nominato Cavaliere per la diffusione del beach tennis in Brasile - Alex Mingozzi riceve il titolo di Cavaliere per il suo contributo al beach tennis in Brasile, un riconoscimento raro per uno sportivo. Da sport.quotidiano.net