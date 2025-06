Alessandro Gassmann cattivissimo in “Mani nude” | Spaventa l’assuefazione alla violenza

Alessandro Gassmann si trasforma in un cattivissimo nel film "Mani Nude", un noir acuto che mette sotto la lente la nostra vera natura e il lato oscuro della violenza. Diretto da Mauro Mancini, il film ci invita a riflettere sulla nostra predisposizione a scatenarci contro gli altri, in una narrazione intensa e cruda. Un capolavoro che scuote le coscienze e ci spinge a interrogarsi: fino a che punto siamo davvero pronti ad affrontare questa realtà?

(askanews) – Mani nude, nei cinema dal 5 giugno, è un noir che si interroga sulla nostra vera natura, sulla violenza che alberga in noi, su quanto siamo predisposti a scatenarci contro il prossimo. Mauro Mancini dirige un film teso e crudo in cui un ragazzo qualunque, interpretato da Francesco Gheghi, viene rapito e costretto a combattere per la sopravvivenza, sotto il controllo ferreo di un uomo interpretato da Alessandro Gassmann. Quest’ultimo aveva già girato con Mancini un film su rabbia e violenza, Non odiare, ed è particolarmente interessato ad approfondire questi temi. «E soprattutto nelle forme, nei due film che abbiamo fatto insieme, Mauro ha voluto costruire», ha spiegato. 🔗 Leggi su Amica.it