Aldo Marturano segretario CGIL Padova | Referendum ora tocca a noi!

Aldo Marturano, segretario della Cgil di Padova, invita tutti i cittadini a partecipare attivamente al referendum del 8 e 9 giugno. Per lui, questa è una rara occasione di svolta, un momento decisivo per affermare valori di giustizia sociale e difendere i diritti dei lavoratori. Votare Sì ai cinque quesiti significa scegliere un futuro più equo e sostenibile: ora tocca a noi, non lasciamolo sfuggire.

Il segretario provinciale della Cgil, Aldo Marturano, si appella ai cittadini affinché vadano a votare Sì ai cinque quesiti referendari. «L'8 e il 9 giugno rappresentano una splendida occasione, forse l'ultima, per cambiare e dire basta a un modello basato sul mercato, sul profitto.

