“Alcuni napoletani stanchi di essere identificati con Gomorra e la malavita” | il reportage del New York Times in città

In un mondo dove l’immagine di Napoli è spesso targata Gomorra, il New York Times svela un volto diverso della città, fatto di speranza, resilienza e giovani che vogliono riscattarsi. Con l’attesissima uscita di "Gomorra - Le Origini", si apre una nuova pagina nella narrazione di Napoli, lontana dagli stereotipi. È il momento di riscoprire la vera essenza di questa città affascinante e complessa. Continua a leggere.

Con la prossima uscita di "Gomorra - Le Origini", spin off della fortunata serie tv tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, il New York Times ha realizzato un servizio tra i napoletani, stanchi di essere identificati con la malavita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

