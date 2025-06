Alcaraz-Musetti oggi Roland Garros 2025 | orario prima semifinale tv programma streaming

Oggi, venerdì 6 giugno, il romanticismo e l’adrenalina si incrociano sul campo Philippe-Chatrier di Roland Garros 2025, dove Lorenzo Musetti sfida il temuto Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) nella prima semifinale. Con un percorso brillante e una determinazione d’acciaio, il giovane talento toscano punta a scrivere una pagina memorabile nel tennis internazionale, cercando di conquistare il sogno di una finale parigina. La suspense è alle stelle: scopri orari, tv e streaming di questa sfida epica.

Oggi, venerdì 6 giugno, Lorenzo Musetti affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) nella prima semifinale del singolare maschile del Roland Garros 2025. Sul campo Philippe-Chatrier, il toscano sarà chiamato a una vera e propria impresa, avendo come obiettivo la conquista del pass per la finale a Parigi. Musetti, reduce dalla vittoria in quattro set contro l’americano Frances Tiafoe nei quarti di finale, dovrà elevare in modo considerevole il proprio standard per pensare di fare partita con Alcaraz. L’iberico, campione in carica, ha impressionato nel suo percorso. Pur avendo perso qualche set, le punte di rendimento sono state talmente alte da rafforzare il suo status a uomo da battere in questo torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alcaraz-Musetti oggi, Roland Garros 2025: orario prima semifinale, tv, programma, streaming

Roland Garros, il programma di domani: 14:30 Musetti - Alcaraz (Eurosport 1 e D+) 15:00 Errani/Paolini - Andreeva/Shnaider (D+) 19:00 Sinner - Djokovic (Eurosport 1 e D+)

