Alcaraz come Nadal? Vincere 3 set sulla terra rossa con lo spagnolo sembra un’impresa impossibile

Alcaraz, come Nadal, dimostra di saper affrontare con maestria la terra rossa, vincendo tre set contro un avversario arduo come Musetti. La sua costanza e determinazione lo consacrano come il favorito per il titolo di quest'edizione del Roland Garros 2025. Mentre Sinner e Djokovic si sfidano in campo, lo spagnolo resta comunque il protagonista indiscusso di questa emozionante finale, pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia del tennis.

Carlos Alcaraz è il primo finalista del Roland Garros 2025. Lo spagnolo ha sconfitto per la terza volta consecutiva in pochi mesi Lorenzo Musetti. Un successo diverso rispetto a quelli di Montecarlo e Roma, complice anche il problema fisico che ha costretto al ritiro il toscano, notevolmente debilità da inizio terzo set. In attesa di conoscere chi sarà l’avversario (Sinner e Djokovic sono attualmente in campo) lo spagnolo resta comunque il grande favorito in vista della finale di domenica, puntando al bis dopo il successo dello scorso anno. La sensazione lasciata da Alcaraz in queste settimane è quella che difficilmente lo spagnolo al meglio dei cinque sia battibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alcaraz come Nadal? Vincere 3 set sulla terra rossa con lo spagnolo sembra un’impresa impossibile

In questa notizia si parla di: Spagnolo Alcaraz Nadal Vincere

Alcaraz batte Musetti nella semifinale di Roma 2025: lo spagnolo attende Sinner o Paul in finale - Carlos Alcaraz si guadagna un posto nella finale degli Internazionali d'Italia 2025, battendo Lorenzo Musetti con un combattuto 6-3, 7-6.

IL PAPA DEL FORO È ALCARAZ Finisce con una sconfitta in finale il gran ritorno di Sinner, Carlos Alcaraz lo batte per 7-6 6-1 e conquista il titolo di Roma Finale giocata con molta tensione soprattutto nel primo set, Sinner ha avuto due setpoint quand Partecipa alla discussione

Carlos Alcaraz Champion of RG 2025 (@notennisfan) Partecipa alla discussione

Alcaraz come Nadal? Vincere 3 set sulla terra rossa con lo spagnolo sembra un’impresa impossibile - Carlos Alcaraz è il primo finalista del Roland Garros 2025. Lo spagnolo ha sconfitto per la terza volta consecutiva in pochi mesi Lorenzo Musetti. Un ... Segnala oasport.it

Musetti, l'illusione dura due set: poi Alcaraz dilaga, Lorenzo si fa male e si ritira - Finisce 4-6 7-6 6-0 2-0 per lo spagnolo: l'azzurro incanta per due parziali, poi alza bandiera bianca nel quarto set per un problema alla coscia sinistra, quando Carlos aveva preso il controllo del ma ... Riporta gazzetta.it

Musetti si arrende: Alcaraz è in finale al Roland Garros - L'italiano vince il primo set della semifinale di Parigi, quindi subisce la furia del 22.enne spagnolo e, infine, si ritira all'inizio del quarto set per problemi fisici ... Segnala cdt.ch

Carlos Alcaraz: Spain’s Next Nadal? | Trans World Sport