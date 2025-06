Alberto Angela su Francesca Michielin | Non ha nulla da scusarsi non l’ho bloccata

Nel vortice delle polemiche che infiammano il mondo dello spettacolo, Alberto Angela rompe il silenzio e smentisce categoricamente di aver bloccato Francesca Michielin su WhatsApp. Una verità che scuote le certezze e apre nuovi orizzonti di discussione. Ma cosa c’è dietro questa clamorosa dichiarazione? Scopriamolo insieme, perché in un universo così in continua evoluzione, la verità merita sempre di essere portata alla luce.

Scoppia la bomba nel mondo dello spettacolo! Alberto Angela smentisce categoricamente il blocco di Francesca Michielin su WhatsApp. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it

In questa notizia si parla di: Alberto Angela Francesca Michielin

Firenze su Rai 1 con Alberto Angela: un viaggio nel cuore di Santa Maria del Fiore - Firenze protagonista su Rai 1 con Alberto Angela, che condurrà uno speciale viaggio nel cuore di Santa Maria del Fiore.

Alberto Angela smentisce Francesca Michielin. Davvero ha bloccato sui social Francesca Michielin? «È una gigantesca fake news. Perchè mai avrei dovuto? La ammiro, è bravissima. Non c’è bisogno che lei si scusi perché non ha fatto nulla di sbagliato». (Da Partecipa alla discussione

Francesca Michielin bloccata su WhatsApp da Alberto Angela: 'Forse l'ho messo a disagio' Leggi l'articolo completo qui: https://ift.tt/zIwPWgA Continua su http://Film-News.it Partecipa alla discussione

Alberto Angela: «Non ho bloccato Francesca Michielin su WhatsApp, è una gigantesca fake news» - «Perché mai avrei dovuto farlo?», si è chiesto il divulgatore in un’intervista. «La ammiro, è bravissima. Non c’è bisogno che lei si scusi perché non ha fatto nulla di sbagliato» ... Segnala vanityfair.it

Alberto Angela: "Se ho bloccato Francesca Michielin? Fake news gigantesca" - (Adnkronos) - Alberto Angela ha bloccato Francesca Michielin su Whatsapp? "Fake news gigantesca", questa è la risposta del giornalista, che intervistato da La Stampa, ha smentito le dichiarazioni rila ... Secondo msn.com

Alberto Angela replica alle parole di Francesca Michielin: “E’ una fake news gigantesca” - Il divulgatore televisivo Alberto Angela, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha finalmente rotto il silenzio su una vecchia storia tornata alla ribalta nei giorni scorsi, quando Francesca ... Scrive notizie.it