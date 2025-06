Alberto Angela smentisce Francesca Michielin | Mai bloccata fake news

Alberto Angela smentisce categoricamente le voci infondate di aver bloccato su WhatsApp Francesca Michielin. La cantante, nota per la sua passione nei confronti del divulgatore, aveva alimentato il gossip, ma il famoso divulgatore ha prontamente chiarito ogni malinteso con grande eleganza e rispetto. Alberto Angela parla di Francesca Michielin: “Se ho bloccato...” Un esempio di come la verità possa prevalere sulle fake news, rafforzando il valore della comunicazione autentica.

No, Alberto Angela non ha bloccato su WhatsApp Francesca Michielin. Il giornalista, conduttore e divulgatore scientifico ha negato quanto dichiarato di recente dalla cantante, che non ha mai nascosto la sua passione per il 63enne. Con grande educazione, sensibilità e gentilezza – qualità che lo hanno sempre contraddistinto – il figlio di Piero Angela ha chiarito il malinteso. Alberto Angela parla di Francesca Michielin. “Se ho bloccato Francesca Michielin su Whatsapp? Fake news gigantesca”, ha fatto sapere Alberto Angela a La Stampa, smentendo le dichiarazioni rilasciate dalla cantante in una recente intervista. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alberto Angela smentisce Francesca Michielin: “Mai bloccata, fake news”

In questa notizia si parla di: Angela Francesca Michielin Alberto

Francesca Michielin: «Alberto Angela mi ha bloccata su WhatsApp, ed è tutta colpa di una coperta» - Francesca Michielin, bloccata su WhatsApp da Alberto Angela? La causa è una coperta con il volto del divulgatore, un regalo di compleanno che ha scatenato un malinteso virale.

Alberto Angela smentisce Francesca Michielin. Davvero ha bloccato sui social Francesca Michielin? «È una gigantesca fake news. Perchè mai avrei dovuto? La ammiro, è bravissima. Non c’è bisogno che lei si scusi perché non ha fatto nulla di sbagliato». (Da Partecipa alla discussione

Francesca Michielin bloccata su WhatsApp da Alberto Angela: 'Forse l'ho messo a disagio' Leggi l'articolo completo qui: https://ift.tt/zIwPWgA Continua su http://Film-News.it Partecipa alla discussione

Alberto Angela: «Non ho bloccato Francesca Michielin su WhatsApp, è una gigantesca fake news» - «Perché mai avrei dovuto farlo?», si è chiesto il divulgatore in un’intervista. «La ammiro, è bravissima. Non c’è bisogno che lei si scusi perché non ha fatto nulla di sbagliato» ... Riporta vanityfair.it

Alberto Angela replica alle parole di Francesca Michielin: “E’ una fake news gigantesca” - Il divulgatore televisivo Alberto Angela, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha finalmente rotto il silenzio su una vecchia storia tornata alla ribalta nei giorni scorsi, quando Francesca ... Si legge su notizie.it

Alberto Angela: "Se ho bloccato Francesca Michielin? Fake news gigantesca" - (Adnkronos) - Alberto Angela ha bloccato Francesca Michielin su Whatsapp? "Fake news gigantesca", questa è la risposta del giornalista, che intervistato da La Stampa, ha smentito le dichiarazioni rila ... Riporta msn.com