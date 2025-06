Alberto Angela risponde a Francesca Michielin | Non è vero che l’ho bloccata su Whatsapp è una fake news

Alberto Angela smentisce categoricamente le voci di un suo blocco su WhatsApp da parte di Francesca Michielin, definendole una gigantesca fake news. In un’intervista a La Stampa, il divulgatore ha ribadito il suo rispetto e ammirazione per la cantante, chiarendo che non vi è mai stato alcun motivo per bloccarla. La verità, dunque, prevale sulle false indiscrezioni: ecco cosa ha davvero detto Angela.

Alberto Angela non ha bloccato su Whatsapp Francesca Michielin: lo ha chiarito lo stesso divulgatore scientifico in un’intervista a La Stampa. “È una gigantesca fake news. Perché mai avrei dovuto? La ammiro, è bravissima. Non c’è bisogno che lei si scusi perché non ha fatto nulla di sbagliato” ha dichiarato il conduttore rispondendo, così, alle dichiarazioni della cantante. L’interprete, infatti, nel podcast Tintoria aveva dichiarato: “Alberto Angela ha smesso di rispondermi su Whatsapp e poi ho visto che l’immagine diventava grigia”. All’origine di tutto, secondo lei, ci sarebbe una foto, diventata virale sul web, nella quale Francesca Michielin era ritratta con una coperta con il volto di Alberto Angela: “Quella foto è diventata inaspettatamente megavirale, l’hanno vista tutti e in tutte le ospitate tv la facevano vedere. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Alberto Angela risponde a Francesca Michielin: “Non è vero che l’ho bloccata su Whatsapp, è una fake news”

