Alberto Angela risponde a Francesca Michielin | l’accaduto

Alberto Angela rompe il silenzio e smentisce categoricamente le voci circolate su un presunto blocco su WhatsApp da parte di Francesca Michielin. La cantante aveva raccontato di aver inviato un messaggio con un doppio senso, ma Angela chiarisce: «È una gigantesca fake news». Lo scienziato e divulgatore rafforza il suo apprezzamento per la collega, sottolineando che non c’è stato nulla di sbagliato. Un botta e risposta che lascia chiarezza e…

Il botta e risposta. Qualche giorno fa, Francesca Michielin aveva raccontato di essere stato bloccata su whatsapp da Alberto Angela dopo che quest’ultima gli avrebbe mandato un messaggio con un possibile doppio senso. Oggi, dalle pagine di La Stampa è arrivata la replica. «È una gigantesca fake news. Perché mai avrei dovuto? La ammiro, è bravissima. Non c’è bisogno che lei si scusi perché non ha fatto nulla di sbagliato». Lo scienziato e divulgatore, intanto, non ha ancora rinnovato l’accordo con la Rai. «Non ancora. Sono un volto nato in Rai, proprio come mio padre, e continuo a considerare il servizio pubblico il posto ideale per fare divulgazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com