Alberto Angela | Non ho mai bloccato Francesca Michielin su Whatsapp È una fake news

Alberto Angela, icona della divulgazione culturale, desidera chiarire un episodio che ha fatto discutere: "Non ho mai bloccato Francesca Michielin su WhatsApp, è una fake news." La sua passione per la scoperta e la comprensione del mondo si riflette nei suoi programmi come Ulisse e speciali su eventi storici come Hiroshima. Per lui, fare divulgazione significa guardare avanti, intercettare i problemi emergenti e innovare, perché solo così si può tenere il passo con il...

Alberto Angela ha una domanda preferita: «Perché?». Così è nata la puntata di Ulisse su Londra o lo speciale su Hiroshima. «Per me fare divulgazione in tv vuol dire guardare il mondo che mi circonda, capire in che direzione sta andando e intercettare i problemi appena emergono. Per questo spingo così tanto a sperimentare: in una tv dove tutti si siedono su formule rodate, noi abbiamo il coraggio delle idee perché vogliamo tenere il passo con il mondo, restituire lo spirito del tempo. Siamo stati per esempio i primi a parlare di emergenza climatica su Rai1», spiega oggi in un’intervista a firma di Francesca D’Angelo su La Stampa. 🔗 Leggi su Open.online

Firenze su Rai 1 con Alberto Angela: un viaggio nel cuore di Santa Maria del Fiore - Firenze protagonista su Rai 1 con Alberto Angela, che condurrà uno speciale viaggio nel cuore di Santa Maria del Fiore.

