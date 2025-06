Alberto Angela | Non ho bloccato Francesca Michielin su WhatsApp è una gigantesca fake news

In un mondo saturo di rumors e notizie false, la chiarezza di Alberto Angela si distingue: «Non ho bloccato Francesca Michielin su WhatsApp», smentendo così una gigantesca fake news. Il divulgatore, noto per la sua onestà e affabilità, ribadisce il suo rispetto e stima per l'artista, sottolineando quanto sia importante affidarsi alla verità per mantenere un dialogo autentico e rispettoso.

«Perché mai avrei dovuto farlo?», si è chiesto il divulgatore in un’intervista. «La ammiro, è bravissima. Non c’è bisogno che lei si scusi perché non ha fatto nulla di sbagliato». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alberto Angela: «Non ho bloccato Francesca Michielin su WhatsApp, è una gigantesca fake news»

In questa notizia si parla di: Alberto Angela Bloccato Francesca

Firenze su Rai 1 con Alberto Angela: un viaggio nel cuore di Santa Maria del Fiore - Firenze protagonista su Rai 1 con Alberto Angela, che condurrà uno speciale viaggio nel cuore di Santa Maria del Fiore.

Alberto Angela smentisce Francesca Michielin. Davvero ha bloccato sui social Francesca Michielin? «È una gigantesca fake news. Perchè mai avrei dovuto? La ammiro, è bravissima. Non c’è bisogno che lei si scusi perché non ha fatto nulla di sbagliato». (Da Partecipa alla discussione

Alberto Angela: "Se ho bloccato Francesca Michielin? Fake news gigantesca" - (Adnkronos) - Alberto Angela ha bloccato Francesca Michielin su Whatsapp? "Fake news gigantesca", questa è la risposta del giornalista, che intervistato da La Stampa, ha smentito le dichiarazioni rila ... msn.com scrive

Ecco la versione di Alberto Angela dopo il racconto di Francesca Michielin - La curiosa vicenda che ha coinvolto Francesca Michielin e Alberto Angela negli ultimi giorni ha trovato finalmente una risposta chiara finalmente. Tutto era cominciato quando, durante un’intervista al ... Lo riporta novella2000.it

Alberto Angela ha bloccato Francesca Michielin su Whatsapp? La sua risposta è definitiva - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Come scrive msn.com