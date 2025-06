Alberi giù per i cantieri del tram | Ma solo vicino alle fermate Cento piante in più a chilometro

Gli alberi, custodi verdi delle nostre città, stanno scomparendo lungo i cantieri del tram, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. Solo nelle zone vicino alle fermate, si prevede l’abbattimento di cento piante per chilometro, scatenando emozioni forti tra cittadini e amministratori. La lotta tra sviluppo e conservazione si fa sempre più accesa, ma come si può preservare il nostro patrimonio naturale senza frenare i progetti di mobilità? La risposta richiede equilibrio e visione a lungo termine.

Al primo squillo delle motoseghe sul viale Giannotti, Gavinana andò su tutte le furie. Un filare di dieci alberi, all’altezza di piazza Elia Dalla Costa, spazzolato via in una mattinata. Qualche settimana fa lo psicodramma-Bellariva con l’abbattimento di tutti i pini del lungarno Colombo a centro strada, futura sede dei binari del tram. "Togliere degli alberi dispiace a tutti, non c’è dubbio. – premette l’assessore alla mobilità con delega alla tramvia, Andrea Giorgio, – ma assicuro ai fiorentini che alla fine dei lavori della linea 3.2.1 da piazza della Libertà a Bagno a Ripoli avranno 824 piante in più rispetto ad oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alberi giù per i cantieri del tram: "Ma solo vicino alle fermate. Cento piante in più a chilometro"

