Albergheria impianto d' illuminazione danneggiato durante la bonifica di una discarica | interviene Amg

Durante le operazioni di bonifica di una discarica abusiva in via del Ritiro San Pietro, l’impianto di illuminazione dell’Albergheria è stato danneggiato, compromettendo un circuito completo di 40 punti luce. Un intervento tempestivo ed efficace è stato garantito da AMG, che si è subito attivata per ripristinare la sicurezza e la funzionalità dell’illuminazione pubblica. La riqualificazione delle strade colpite rappresenta un passo importante per restituire vivibilità e sicurezza alla zona.

Danneggiato, durante le operazioni di bonifica di una discarica abusiva, l'impianto di illuminazione di via del Ritiro San Pietro e delle strade limitrofe a piazza San Francesco Saverio, nella zona dell'Albergheria. Il danno ha interessato un intero circuito, formato da 40 punti luce, e ha reso.

