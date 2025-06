Albania-Serbia | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere l’emozione della partita Albania-Serbia, un incontro cruciale di qualificazione ai Mondiali che si disputerà allo storico Air Albania Stadium di Tirana. Con orario, formazioni e dove vedere il match in tv, ti guideremo tra dettagli, attese e pronostici per non perdere neanche un istante di questa sfida. Scopri tutto quello che c’è da sapere su questa battaglia calcistica tra due nazioni dal cuore pulsante!

All’Air Albania Stadium andrà in scena la sfida tra Albania-Serbia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Air Albania Stadium di Tirana si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Albania-Serbia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Balliu, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Albania-Serbia: dove vederla, orario e probabili formazioni

In questa notizia si parla di: Albania Serbia Orario Probabili

Pronostico Albania-Serbia: debutto con 3 punti - Albania-Serbia si prepara ad accendere gli animi nel debutto delle qualificazioni mondiali, un match che promette emozioni e sorprese.

Pronostico Albania-Serbia: debutto con 3 punti - Albania-Serbia è una gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... Segnala ilveggente.it