Alba di fuoco in via Muggia Rogo danneggia appartamento

Alba di fuoco in via Muggia: un rogo improvviso al nono piano di un palazzo ha scosso la zona di Stalingrado, costringendo i residenti a evacuare all’alba. L’intervento rapido di vigili del fuoco, carabinieri e 118 ha evitato conseguenze peggiori. Nell’appartamento incendiato non c’era nessuno, ma il danno materiale è rilevante. La comunità si interroga sulle cause di questo drammatico episodio.

Era l'alba quando un incendio, sviluppatosi dal terrazzo di un appartamento al nono piano, ha costretto i residenti di un palazzo di via Muggia, zona Stalingrado, a una sveglia forzata e all' evacuazione. Erano circa le 6 di ieri quando è scattato l'allarme ai vigili del fuoco, che sono intervenuti con cinque squadre, da Bologna e San Lazzaro, con il supporto di carabinieri del Radiomobile e 118. Nell'appartamento andato a fuoco non c'era nessuno. Le fiamme si sono propagate fino al piano di sopra. Malgrado la paura, nessuno è rimasto ferito o intossicato.

