Alaska prende fuoco nave con 3mila auto a bordo

Una tragedia in acuto: una nave carica di 3.000 auto si è incendiata al largo delle isole Aleutine in Alaska, minacciando un disastro ambientale e commerciale. Una squadra di soccorso altamente specializzata sta prendendo posizione per affrontare l’emergenza, con l’auspicio di contenere i danni e salvare il prezioso carico. L’attesa per il intervento diventa cruciale: sarà possibile limitare i danni?

Una squadra di soccorso dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana sul luogo in cui si trova una nave da carico che trasportava circa 3.000 veicoli diretti in Messico quando ha preso fuoco al largo delle isole Aleutine, in Alaska. Un rimorchiatore con a bordo specialisti di salvataggio e attrezzature speciali dovrebbe arrivare sul luogo in cui si trova la Morning Midas intorno a lunedì, ha dichiarato giovedì la società di gestione della nave, la Zodiac Maritime con sede a Londra. L’equipaggio valuterà le condizioni della nave e sarà organizzato un rimorchiatore separato con capacità antincendio e di traino in mare, ha affermato la compagnia in una dichiarazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alaska, prende fuoco nave con 3mila auto a bordo

