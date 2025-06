Ala di Liverpool Parlando con i club

Le voci su Luis Diaz infiammano i tifosi del Liverpool: il talentuoso attaccante, al centro di intense trattative, rivela di parlare con altri club, ma il suo cuore batte ancora per rinnovare con i Reds. Mentre le indiscrezioni si rincorrono, la domanda è una: riuscirà il Liverpool a convincere Diaz a restare e consolidare il suo futuro ad Anfield? La risposta si farà attendere, ma l’estate promette emozioni.

2025-06-06 12:31:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Luis Diaz afferma che sta parlando con altri club di una potenziale mossa quest’estate, ma preferirebbe estendere il suo contratto con il nuovo campione della Premier League Liverpool. Diaz, 28 anni, è rimasto due anni sul suo attuale contratto ad Anfield, con il Liverpool che ha recentemente detto a Barcellona che non era disponibile. L’ex attaccante di Porto dice che vuole rimanere a Liverpool, ma cercherà di andare avanti se il suo contratto non è rinnovato. Luis díaz no-look #Ucl pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: Liverpool Club Parlando Anni

