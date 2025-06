Al voto per il Referendum Tre appuntamenti con la Cgil

Il countdown verso il voto per i cinque referendum si avvicina, e la Cgil organizza tre appuntamenti imperdibili per coinvolgere cittadini e lavoratori in questa importante fase democratica. Oggi, tra musica, buon cibo e interventi di figure di rilievo, si anima un momento di confronto e partecipazione che culminerà con le giornate di domenica e lunedì. Non perdere l’occasione di essere protagonista del cambiamento: il futuro si costruisce anche così.

Domenica e lunedì si vota per i cinque Referendum e la lunga campagna referendaria volge verso il termine. Diversi gli appuntamenti organizzati per oggi dalla Cgil. Ad Ascoli stasera dalle 18.30 al Chiostro di San Francesco con musica, pizza e vino, e l’intervento di Paola Senesi, della Segreteria Nazionale della Fillea Cgil. A San Benedetto, appuntamento in viale Secondo Moretti (nei pressi della statua dell’ominide) con porchetta (o panini vegani), vino, e tanta musica dalle 18.30, e l’intervento di Eleonora Fontana, della Segreteria Confederale Regionale. A Castorano, dalle 20.30, alla Casa del popolo un momento di confronto pubblico, moderato da Davide Falcioni, di Fanpage. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al voto per il Referendum. Tre appuntamenti con la Cgil

In questa notizia si parla di: Cgil Appuntamenti Referendum Voto

#referendum8e9giugno, in programma sei cene di autofinanziamento nel territorio fiorentino Ti aspettiamo, prenota subito! https://cgilfirenze.it/2025/05/referendum-6-cene-di-autofinanziamento-nel-territorio-fiorentino/… #ilvotolanostrarivolta Partecipa alla discussione

#Referendum2025, ecco i prossimi appuntamenti in provincia di Parma per non arrivare impreparati al voto dell'8 e 9 giugno. Informarsi e partecipare è la maggior forma di libertà . Vi aspettiamo! Partecipa alla discussione

Al voto per il Referendum. Tre appuntamenti con la Cgil - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Scrive msn.com

Referendum, l’appello della Cgil: "Votare, responsabilità collettiva in un territorio fragile come il nostro" - La segretaria generale Tagliati al Carlino: "È un momento per migliorare le condizioni di lavoro di migliaia di persone" ... Si legge su msn.com

Referendum, oggi ultimi appelli: Landini chiude a Roma - A Roma (in piazza Testaccio a partire dalle 17.30) l’intervento conclusivo del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini prima del silenzio elettorale che scatterà alla mezzanotte di oggi. Come scrive msn.com

Referendum. Cgil ha aperto la campagna referendaria