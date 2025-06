Al via le iscrizioni a Scuola Estiva 2025 | tre giorni di alta formazione confronto e cultura per prepararsi al nuovo anno scolastico

Se sei un dirigente, DSGA o professionista della scuola alla ricerca di aggiornamenti e stimoli per affrontare con successo il nuovo anno scolastico, non puoi perdere l’appuntamento con la Scuola Estiva 2025. Dal 13 al 15 luglio a Roma, tre giorni di alta formazione, confronto e cultura ti aspetteranno per arricchire le tue competenze e condividere idee innovative. Iscriviti subito e preparati a vivere un’esperienza formativa indimenticabile!

Per dirigenti, DSGA e professionisti della scuola l'appuntamento è dal 13 al 15 luglio a Roma Aperte le iscrizioni all'edizione 2025 di Scuola Estiva, l'evento formativo per i professionisti della scuola promosso da ItaliaScuola.it in collaborazione con Gruppo Spaggiari Parma, in programma a Roma dal 13 al 15 luglio.

