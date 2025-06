Al via la demolizione dell' ex inceneritore di Volpara | fine lavori entro primavera 2026

Al via lunedì 9 giugno la demolizione dell’ex inceneritore di Volpara, un passo fondamentale verso il rinovamento dell’intera area. Entro la primavera 2026, l’intervento trasformerà il sito, creando nuovi spazi funzionali e ambienti più sostenibili. Questa operazione segna un impegno concreto nel miglioramento del territorio e nella tutela dell’ambiente, ponendo le basi per un futuro più verde e innovativo.

