Al via il 6° Raduno di Metal Detector Campania il 21 e 22 Giugno a Eboli

Pronti a scoprire tesori nascosti e condividere la passione per il metal detecting? Il 6° Raduno Metal Detector Campania, in programma il 21 e 22 giugno 2025 presso la suggestiva Tenuta San Donato di Eboli, è l'evento imperdibile che celebra dieci anni di avventure nel mondo dei cercatori di tesori. Due giorni di incontri, laboratori e scoperte che uniscono appassionati e professionisti: non mancate!

Il mondo del metal detecting si prepara a un evento imperdibile: il 6° Raduno Metal Detector Campania, in programma il 21 e 22 giugno 2025 presso la suggestiva Tenuta San Donato di Eboli (SA). Un appuntamento che celebra dieci anni di attività del gruppo Metal Detector Campania, in collaborazione con Detector Center, rappresentante italiano ufficiale del marchio XP Metal Detector, e con il contributo del gruppo Metal Detector Eboli. Due giorni di scoperte, divertimento e condivisione. Il 6° Raduno Metal Detector Campania si articolerà in due giornate ricche di attività, pensate per coinvolgere adulti e bambini in un clima di festa e passione condivisa. 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Al via il 6° Raduno di Metal Detector Campania il 21 e 22 Giugno a Eboli

Vieni anche tu al raduno di Metal Detector Campania: spazzolata libera, gare per bambini e adulti, stand, gadget e premi da vincere. In più potrai vedere e testare insieme a noi la nuova piastra HF2 di XP Metal Detectors domenica 22 giugno con Team Detect Vai su Facebook

