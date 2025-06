Al via il 6° Raduno di Metal Detector Campania il 21 e 22 Giugno a Eboli

Se sei appassionato di scoprite e avventure alla scoperta di tesori nascosti, non puoi mancare al 6° Raduno Metal Detector Campania! Il 21 e 22 giugno, la suggestiva Tenuta San Donato a Eboli si trasformerà nel cuore pulsante del mondo del metal detecting, celebrando dieci anni di passione e scoperta. Due giorni di incontri, tecnologia e emozioni ti aspettano: preparati a vivere un’esperienza indimenticabile!

Il mondo del metal detecting si prepara a un evento imperdibile: il 6° Raduno Metal Detector Campania, in programma il 21 e 22 giugno 2025 presso la suggestiva Tenuta San Donato di Eboli (SA). Un appuntamento che celebra dieci anni di attività del gruppo Metal Detector Campania, in collaborazione con Detector Center, rappresentante italiano ufficiale del marchio XP Metal Detector, e con il contributo del gruppo Metal Detector Eboli. Due giorni di scoperte, divertimento e condivisione. Il 6° Raduno Metal Detector Campania si articolerà in due giornate ricche di attività, pensate per coinvolgere adulti e bambini in un clima di festa e passione condivisa. 🔗 Leggi su Detectormania.com