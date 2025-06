Al via il 6° Raduno di Metal Detector Campania il 21 e 22 Giugno a Eboli

Se sei appassionato di scoperta e avventura, non puoi perdere il 6° Raduno Metal Detector Campania! Il 21 e 22 giugno 2025, la suggestiva Tenuta San Donato di Eboli si trasforma nel cuore pulsante del mondo del metal detecting. Due giorni di emozioni, scoperte e incontri unici, per celebrare dieci anni di passione e innovazione. Prepara il tuo equipaggiamento e unisciti a questa grande festa della ricerca sotterranea!

Il mondo del metal detecting si prepara a un evento imperdibile: il 6° Raduno Metal Detector Campania, in programma il 21 e 22 giugno 2025 presso la suggestiva Tenuta San Donato di Eboli (SA). Un appuntamento che celebra dieci anni di attività del gruppo Metal Detector Campania, in collaborazione con Detector Center, rappresentante italiano ufficiale del marchio XP Metal Detector, e con il contributo del gruppo Metal Detector Eboli. Due giorni di scoperte, divertimento e condivisione. Il 6° Raduno Metal Detector Campania si articolerà in due giornate ricche di attività, pensate per coinvolgere adulti e bambini in un clima di festa e passione condivisa.

