Al via il 6 Raduno di Metal Detector Campania il 21 e 22 Giugno a Eboli

Al via il 6° Raduno Metal Detector Campania, un evento che promette di appassionare e coinvolgere tutti gli amanti del metal detecting. Il 21 e 22 giugno 2025, nella suggestiva Tenuta San Donato di Eboli, si celebrano dieci anni di passione, scoperta e avventura. Due giorni di incontri, scoperte e emozioni, in un’occasione unica per condividere la propria passione e fare nuove amicizie nel mondo del metal detecting. Non mancate!

Il mondo del metal detecting si prepara a un evento imperdibile: il 6° Raduno Metal Detector Campania, in programma il 21 e 22 giugno 2025 presso la suggestiva Tenuta San Donato di Eboli (SA). Un appuntamento che celebra dieci anni di attività del gruppo Metal Detector Campania, in collaborazione con Detector Center, rappresentante italiano ufficiale del marchio XP Metal Detector, e con il contributo del gruppo Metal Detector Eboli. Due giorni di scoperte, divertimento e condivisione. Il 6° Raduno Metal Detector Campania si articolerà in due giornate ricche di attività, pensate per coinvolgere adulti e bambini in un clima di festa e passione condivisa. 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Al via il 6° Raduno di Metal Detector Campania il 21 e 22 Giugno a Eboli

