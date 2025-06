Al via i lavori nelle strade danneggiate dall’alluvione a Fornace Zarattini | in programma tre mesi di cantieri

L'inizio dei lavori nelle strade di Fornace Zarattini segna un passo importante verso il ripristino e la riqualificazione del territorio colpito dall’alluvione. Con tre mesi di cantieri previsti, si interviene su tratti cruciali come via Silver Sirotti, via Faentina e via Braille, per garantire sicurezza e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La ripresa delle attività e la riparazione delle infrastrutture sono alle porte: un impegno concreto per il futuro del quartiere.

Al via lunedì 9 giugno, a partire da via Silver Sirotti, lavori di asfaltatura che interesseranno alcune strade a Fornace Zarattini danneggiate dall'alluvione. Si tratta di alcuni tratti di strada e ciclopedonale della via Faentina, soggetta ad intenso flusso di traffico e di via Braille e parte.

