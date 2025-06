Al Teatro Dalla di Manfredonia torna ' Uccelli' di Aristofane

Al teatro di Manfredonia torna ‘Uccelli’ di Aristofane, un’affascinante commedia che incanta da sempre. La rinomata produzione della Bottega degli Apocrifi, premiata e amata, ripropone questa leggerezza e riflessione nel cuore del Festival di teatro delle scuole ‘Con gli occhi aperti’. Un’occasione unica per riscoprire il teatro come strumento di formazione e confronto. Non perderla!

A Manfredonia ritorna 'Uccelli'. La grande produzione di comunità di Bottega degli Apocrifi, che dal 2019 gira piazze e teatri di tutta Italia, torna a casa all'interno del Festival di teatro delle scuole e per le scuole 'Con gli occhi aperti', sostenuto dall'Ambito territoriale delle politiche.

