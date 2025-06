Al PokerStars Open di Namur va in scena il day 3 e l' Italia c' è

Al PokerStars Open di Namur, il Day 3 infiamma gli animi con un montepremi di quasi 1,5 milioni di euro. Con meno di 100 giocatori in gara, la sfida per conquistare la prima moneta si fa sempre più intensa, segnando una tappa record per il poker in Belgio. Nonostante alcune assenze, i nostri connazionali si fanno valere, pronti a lasciare il segno nella corsa finale. Chi si aggiudicherà il trionfo?

Nel Main Event da quasi 1,5 milioni di montepremi siamo rimasti in poco meno di 100. Si lotta per una prima moneta davvero ricca. La tappa dell'Open è da record per il poker in Belgio. L'Italia ha perso qualche pezzo per strada ma ci sono un po' di nostri connazionali decisamente ben messi in classifica.

