Al mare col ciclo Il costume mestruale ti fa vivere l’estate in libertà in ogni momento del mese

di godersi il mare e la piscina senza preoccupazioni, offrendo comfort, sicurezza e libertà di movimento. Con i costumi mestruali, vivere l’estate resta un’esperienza spensierata e senza limiti, anche nei giorni più delicati del ciclo.

Come è possibile andare in spiaggia o in piscina per tutte coloro che non trovano comodi assorbenti interni o coppetta mestruale? Pur essendo questi dispositivi davvero utili, non tutte le donne riescono a indossarli senza provare fastidio. Ma la soluzione, per vivere un'estate serena in ogni momento del mese, c'è anche per loro. Si tratta dei costumi da bagno pensati proprio per essere utilizzati durante i giorni di mestruazioni, che permettono a tutte di sentirsi libere e prive di preoccupazioni. Ci sono tanti modelli differenti: dai classici slip neri, fino agli interni, ai bikini a vita alta, a quelli con una fantasia o dotati di un piccolo pareo.

Giornata Internazionale della Salute Mestruale La #salutemestruale è un diritto fondamentale che ogni donna e ragazza dovrebbe vivere senza tabù È tempo di creare consapevolezza e garantire a ogni ragazza di affrontare il suo ciclo senza vergogna #planit Partecipa alla discussione

