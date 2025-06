Al Hilal Simone Inzaghi scende in campo per Theo Hernandez | contatto telefonico la situazione con il Milan

Al Hilal non molla la presa: Simone Inzaghi si prepara a scendere in campo per Theo Hernandez, con un contatto telefonico che svela l’intensità delle trattative con il Milan. La società saudita insiste, determinata a portare il talento francese nella Saudi Pro League. La situazione si fa sempre più calda mentre le parti cercano un accordo. Resta da capire se l’affare si concretizzerà nel prossimo futuro.

Situazione Theo Hernandez: l' arrivo di Simone Inzaghi all' Al Hilal potrebbe cambiare le carte in tavola. Theo ad ora non ha ancora aperto. Si attende un colloquio tra l' ex Inter ed il calciatore francese. Atletico Madrid sullo sfondo. Partecipa alla discussione

Barzaghi (SkySport) - Incontro in corso tra Simone #Inzaghi e l’#Inter! GdS - L'aereo di Fahd bin Nafel, presidente dell'Al-Hilal, è attualmente in viaggio da Parigi verso Milano: l'obiettivo è quello di incontrare Inzaghi e Theo Hernandez. Partecipa alla discussione

L'Al-Hilal di Inzaghi insiste per Osimhen e Theo Hernandez - Un Al-Hilal sempre più italiano? Dopo la firma di Simone Inzaghi ci sono altri due rilanci previsti nelle prossime ore per due giocatori del campionato italiano: Osimhen e Theo Hernandez. Nella ... sport.sky.it scrive

