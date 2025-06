Al Hilal punta tre stelle mercato Juventus in fermento

Il calcio internazionale è in fermento: l'Al-Hilal, gigante saudita, punta a conquistare il mercato con un'operazione che scuote le fondamenta della Juventus. Tre nomi di spicco come Ederson, Theo Hernandez e Victor Osimhen sono nel mirino del colosso mediorientale, pronti a portare tecnica, fisicità e leadership in un progetto ambizioso. La corsa alle stelle sta per decollare: quale sarà il futuro di questi talenti e del calcio europeo? Scopriamolo insieme.

Un’offensiva saudita per il mercato Juve L’Al-Hilal, colosso del calcio saudita, sta rivoluzionando il mercato con ambizioni globali. Il club ha messo gli occhi su tre talenti seguiti dalla Juventus: Ederson, Theo Hernandez e Victor Osimhen. Questi nomi rappresentano il mix perfetto di tecnica, fisicità e leadership per dominare in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Al Hilal punta tre stelle, mercato Juventus in fermento

