Al Hilal apre un capitolo nuovo e affascinante con l’arrivo di Simone Inzaghi, ma non senza qualche imbarazzo. Nel video di presentazione, il club saudita commette una gaffe che ha sorpreso i fan e i media, lasciando trapelare un pizzico di imprevedibilità anche in questa avventura internazionale. Un inizio turbolento, ma ricco di potenziale, che promette di regalare emozioni: l’attesa ora è tutta per il debutto al Mondiale per club.

Al-Hilal, l’incredibile gaffe del club arabo nel video di presentazione di Inzaghi: i dettagli. Il club saudita Al-Hilal ha annunciato ufficialmente l’assunzione di Simone Inzaghi come nuovo allenatore. “ Il genio italiano è qui “, si legge nel comunicato pubblicato sui social per confermare la notizia. Inzaghi farà il suo debutto al Mondiale per club mercoledì 18 giugno, quando la sua squadra affronterà il Real Madrid a Miami. Il suo contratto, dal valore record di oltre 50 milioni per due anni, scadrà alla fine della stagione sportiva 20262027. Tuttavia, durante il video di presentazione, l’Al-Hilal ha commesso un errore clamoroso: mentre inquadravano Inzaghi, in sottofondo si sentiva il commento di un gol di Pippo Inzaghi, realizzato nella finale di Champions League del 2007 tra Milan e Liverpool. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Al-Hilal, l’avventura di Inzaghi inizia male: la gaffe del club di Riad nel video di presentazione

