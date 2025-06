Al Cut di Catania un omaggio a Rosa Balistreri tra cinema musica e teatro

un omaggio toccante a Rosa Balistreri, figura simbolo della musica e della cultura siciliana. Tra cinema, musica e teatro, l’evento celebrerà la sua arte e il suo spirito rivoluzionario, offrendo un viaggio emozionale tra le sue melodie e i ricordi di una vita intensa. Non perdere questa occasione unica di riscoprire una delle voci più autentiche della nostra terra, lasciandoti coinvolgere da storie e melodie che ancora oggi risuonano nel cuore di tutti.

Lunedì 9 giugno alle ore 18, presso il Centro Universitario Teatrale di Catania (piazza Università 13), si terrà l’evento "Rosa, rosae. Metamorfosi e riscatto di un corpo d’artista", organizzato dall’Università di Catania in collaborazione con il Taobuk – Taormina Book Festival, che dedicherà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Al Cut di Catania un omaggio a Rosa Balistreri tra cinema, musica e teatro

