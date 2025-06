al circolo arci festa del riuso di libri e giochi

Domani, alla Casa del Popolo di Castelfranco, si svolge la Festa del Riuso di libri e giochi, un'occasione speciale per condividere, donare e riscoprire il piacere del leggere e del giocare. Dalle 10 alle 12:30, adulti e bambini sono invitati a portare i loro libri e giochi usati, contribuendo alla creazione di una biblioteca-ludoteca aperta a tutti. Un evento che promuove sostenibilità , condivisione e cultura, perché insieme possiamo riempire di nuove storie e divertimento i nostri spazi.

CASTELFRANCO Festa del riuso del libro e del gioco. L’iniziativa è in programma domani, dalle 10 alle 12,30, alla casa del popolo di Castelfranco. "L’appuntamento è stato pensato per realizzare la bibliotecaludoteca del circolo, che sarà a disposizione di tutti – si legge in una nota – Adulti e bambini che vorranno partecipare sono invitati a portare un libro già letto o un gioco usato che saranno messi a disposizione di tutti per la ri-lettura e il ri-gioco e per lo scambio. Sarà possibile donare libri per bambini, ma anche libri di narrativa. Nei mesi di marzo e aprile, il sabato mattina Il circolo Arci ha offerto opportunità educativo-ricreative per i bambini e le bambine con letture animate e laboratori creativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it