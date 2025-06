Al Castello Ducale la mostra ' Banksy or not Banksy' l' arte veicolo di valorizzazione del patrimonio storico di Torremaggiore

Al Castello Ducale di Torremaggiore prende vita un evento imperdibile: la mostra "Banksy or not Banksy", un viaggio tra arte e patrimonio storico che valorizza il territorio di Capitanata. Un importante investimento sulla cultura, capace di unire tradizione e innovazione in un'esperienza unica. Dal 20 giugno e per sei mesi, questa esposizione si propone di coinvolgere e ispirare visitatori di ogni età, dimostrando come l'arte possa essere un potente veicolo di identità e crescita culturale.

"Un importante investimento sulla cultura". La sintesi perfetta di un grande appuntamento dedicato all'arte che il comune di Torremaggiore ha organizzato e offrirà al territorio di Capitanata per ben sei mesi. La mostra 'Banksy or not Banksy' aprirà al pubblico il prossimo 20 giugno e sarà aperta.

